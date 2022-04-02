Çok güzel uygulama! İTÜ’den öğrencilere akşam iftar gece sahur
Bir zamanlar Haçlı güdümündeki eski Türkiye zihniyetli din düşmanı akımların egemenlik kurmaya çalıştığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), toplumun inançlarına saygılı bir akademi hüviyetini kazandı.
FARUK ARSLAN İSTANBUL
İTÜ Rektörlüğü, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle öğrencilere sahur için kumanya dağıtımı yapılacağını açıkladı. Rektörlük duyurusunda, “2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca 02:30 ile 04:30 saatleri arasında Merkezi Derslik Binasında sahur için kumanya dağıtımı yapılacaktır” denildi. Üniversite bünyesindeki birimler de akşam yemeği saatlerine ramazan ayarı yaparak 2 Nisan’dan 1 Mayıs tarihleri arasında akşam yemeği hizmetinin 18.00 ile 20:15 arasında verileceği açıklandı.