Çok dikkat edin! Yaz mevsimiyle birlikte vakalar arttı!

Deride hastalık yapan mantar tipleri, en çok insandan insana doğrudan ya da eşyalar aracılığıyla bulaştığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, yaz mevsiminde cilt hastalıklarından korunmak için önerilerde bulundu. Küçükçakır, "Yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanserleri geliyor. Yaz aylarında ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında dikkat çekici bir artış oluyor. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı, bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde görülen mantarlar; bazen de tırnaklarda kalınlaşma, sararma-kararma ve bozulmalara yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda, cildinizin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye acilen başlamak gerekir" dedi.

Ortam ısısının artmasıyla birlikte ter bezlerinin salgılarında artış olması sonucunda, çocuklar ve erişkinlerde özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde yanma ve acıma hissiyle başlayan kızarıklık, tahriş ve sulu kabarcıklar şeklinde isilik oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Küçükçakır, "Bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici krem sürmek gerekir. İsiliğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilir" diye konuştu.

Çocukluk çağındaki güneş yanıkları melanoma riskini arttırıyor

Yazın görülen diğer cilt hastalıklarına da değinen Uzm. Dr. Küçükçakır, güneşin zararlı etkilerine karşı alınabilecek önlemleri anlattı: "Güneş yanıklarından korunmak için ilkbahardan sonbahara kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun tavsiye edeceği güneş koruyucular kullanılmalı. Koruyucu krem, cildin güneş gören tüm bölgelerine sürülmeli ve dış ortamdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında açık renkli kıyafetler giyilmeli, güneş gözlüğü takılmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalıdır. Özellikle çocukluk çağında oluşan güneş yanıklarının, en kötü huylu deri kanseri olan melanomaya yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğu unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.