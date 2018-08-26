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Çok daha farklı bir şekilde 2071'e yürüyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar, bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e yürüyeceğiz, 2053'e yürüyeceğiz ve 2071'e yürüyeceğiz." dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:21
Çok daha farklı bir şekilde 2071'e yürüyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar, bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e yürüyeceğiz, 2053'e yürüyeceğiz ve 2071'e yürüyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyareti sonrasında mezarlık önünde toplanan halka hitap etti.

Başkan Erdoğan, Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Ahlat'tan Malazgirt'e yürüdüğünü belirtti.

"Şimdi biz de buraya geldik burada 200'e aşkın o kahramanları ki toplamda rakam çok büyük şöyle bir Fatiha ile analım istedik ve buradaki çalışmalarımızı da hızlandıralım istedik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımızla beraber buradayız. Buradan Malazgirt'e geçeceğiz. Malazgirt'te şu anda on binler var. Sizden özellikle bir başka ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" ifadesini kullandı.

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu da unutmayacağız, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar, bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e yürüyeceğiz, 2053'e yürüyeceğiz ve 2071'e yürüyeceğiz. O fetihleri biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz. Yavrularımız görecek. Onlara biz bir başka Türkiye'yi inşa edeceğiz. Onun için birbirimizi Allah için sevin. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın."

Konuşmasını okuduğu dua ile sonlandıran Erdoğan, "Biliyorsunuz çok açık ve net ortada o da şu; 'Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin.' Ayrılığa düşmeyeceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:21
  1. Ahlat
  2. Bitlis
  3. cumhurbaşkanı
  4. malazgirt
  5. Anadolu Ajansı

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