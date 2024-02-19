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Gündem Çok büyük felaket! Toprak kayması faciası: En az 27 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Çok büyük felaket! Toprak kayması faciası: En az 27 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:08:00 -
Çok büyük felaket! Toprak kayması faciası: En az 27 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Pençsir ve Nuristan’da şiddetli kar yağışı sonrasında gerçekleşen toprak kayması ve çığ düşmesinden en az 27 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Pençsir ve Nuristan’da şiddetli kar yağışı sonrasında gerçekleşen toprak kayması ve çığ düşmesinden en az 27 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saik, Nuristan vilayetinde gece boyunca yağan şiddetli karın Nurgram ilçesindeki Tetrin vadisinde toprak kayması ve çığ düşmesine sebep olduğunu belirtti.

Afet sonucu çok sayıda evin çığ ve toprak altında kaldığını ifade eden Saik, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 25 kişinin cesedine ulaştıklarını, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
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Öte yandan, Pençşir vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 maden işçisi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Afganistan'ın orta ve kuzey kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşılamıyor. Bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

 

 

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