Çok "baba" adamsın Ronaldo

Filistin'e olan desteğiyle gönüllerde taht kuran Cristiano Ronaldo, bu defa da gençlere çok önemli tavsiyeler verdi.

Ronaldo, "İyi beslenin, iyi uyuyun ve sağlığınıza dikkat edin. Ben 37 yaşında üst seviyede oynayabiliyorsam, bunu vücuduma iyi bakmama borçluyum" dedi.

Gençlerin teknoloji ile olan bağlarına dikkat etmeleri gerektiğini de belirten yıldız isim, "Sanal dünyanın esiri olmamalıyız ama avantajlarını kullanmalıyız. Mesela oğlumun bana tek sorduğu şey ne zaman bir telefonu olacağı. Ona, daha zamanının gelmediğini söylüyorum. Aldığım zaman da limitli kullanacak" şeklinde konuştu.

"Gençlere babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz"

Ronaldo, "Gençlere vücutlarına nasıl bakacaklarını, yeterince su içmeyi, egzersiz yapmayı, babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz çünkü onlar iyi tavsiye verir" ifadelerini kullandı.