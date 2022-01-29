  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çok "baba" adamsın Ronaldo
Gündem

Çok "baba" adamsın Ronaldo

Filistin'e olan desteğiyle gönüllerde taht kuran Cristiano Ronaldo, bu defa da gençlere çok önemli tavsiyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 14:47:00 -
Çok "baba" adamsın Ronaldo

Filistin'e olan desteğiyle gönüllerde taht kuran Cristiano Ronaldo, bu defa da gençlere çok önemli tavsiyeler verdi.

 

Ronaldo, "İyi beslenin, iyi uyuyun ve sağlığınıza dikkat edin. Ben 37 yaşında üst seviyede oynayabiliyorsam, bunu vücuduma iyi bakmama borçluyum" dedi.

Gençlerin teknoloji ile olan bağlarına dikkat etmeleri gerektiğini de belirten yıldız isim, "Sanal dünyanın esiri olmamalıyız ama avantajlarını kullanmalıyız. Mesela oğlumun bana tek sorduğu şey ne zaman bir telefonu olacağı. Ona, daha zamanının gelmediğini söylüyorum. Aldığım zaman da limitli kullanacak" şeklinde konuştu.

"Gençlere babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz"

Ronaldo, "Gençlere vücutlarına nasıl bakacaklarını, yeterince su içmeyi, egzersiz yapmayı, babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz çünkü onlar iyi tavsiye verir" ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay