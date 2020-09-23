ÇOK AŞ.'den "1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ne yönelik haberlere" ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ. (ÇOK A.Ş), 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesine ilişkin olarak medya kanalı ile kamuoyunda sürekli gündeme getirilen ve garanti ödemelerinden müteahhit şirketlerin fahiş karlar elde edeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ÇOK AŞ.açıklamasında, "Son günlerde medyada projemiz ile ilgili yer alan yanıltıcı bilgiler sebebiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içerecek olan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ile ilgili bazı bilgileri tarafınızla paylaşmak isteriz. " ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen projenin hali hazırda 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayan dünyanın sayılı projeleri arasında gösterildiği belirtilen açıklamada, 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan sağlanan 2 milyar 265 milyon avroluk kredi finansmanı ile Avrupa’nın en büyük kamu yatırımları arasında ilk sıralarda yer alan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesinin dünyanın saygın kurumlarından 11 Global Finans Ödülü kazanarak bir ilki gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığı vurgulandı.





-"Projenin finansmanı için kullanılan kredinin yüzde 70'lik kısmı yabancı banka ve finans kuruluşlarından temin edildi"





Projenin finansmanı için kullanılan kredinin yüzde 70'lik kısmının yabancı banka ve finans kuruluşlarından temin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren sekiz farklı kredi diliminden oluşmakta ve çok çeşitli uluslararası kaynaklar tarafından finanse edilmesi nedeniyle ülkemize yabancı kaynakların temini açısından büyük önem arz etmektedir. 1915Çanakkale Köprüsü finansman modeliyle olduğu kadar, güvenlik önlemleri, çevre duyarlılığı ve ülkemize sağlayacağı değerler ile de örnek gösterilmektedir. Uluslararası danışmanlık kurumlarınca yapılan çalışmalara göre projenin bölge ekonomisine ve sosyal olanaklarına yaklaşık 14 milyar avro katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün (5 yıl 6 ayı yapım, 10 yıl 8 ay 12 günü işletim süresi) olan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin 18 Mart 2022’de tamamlanması hedeflenmektedir. "

Medya kanalı ile kamuoyunda sürekli gündeme getirilen ve garanti ödemelerinden müteahhit şirketlerin fahiş karlar elde edeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, kamuoyuna yansıtılan proje maliyeti bedelinin 2017 yılı döviz kuru üzerinden hesaplandığı maliyetin döviz cinsinden gerçek değeri 2,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu rakama finansman maliyetlerinın dahil olmadığı, bununla beraber toplam yatırım maliyetinin 3 milyar avronun üzerinde olacağı bildirildi.



Medyada sözü geçen hesaplarda proje işletim ve bakım maliyetlerinin de göz ardı edildiği dikkate alındığında, iddia konusunun gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Proje, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynamaktadır. 1915Çanakkale Köprüsü ile İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak, Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak, ulusal ve uluslararası turizm canlanacak, taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacaktır. İnşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye sağlayacağı istihdam ve çeşitli sektörlere katacağı canlılıkla, Türkiye ekonomisine önemli katkı verecektir. 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ile ilgili merak ettiğiniz hususları her daim sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız."