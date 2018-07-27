Çok acı haber! Meriç'te çocuk cesedi bulundu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında bulunan cesedin, 7-8 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu belirlendi.27 Temmuz 2018 Cuma 16:41
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında çocuk cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çakmakköy'de Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun üzerinde kimlik bulamadı.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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