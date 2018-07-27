Çok acı haber! Meriç'te çocuk cesedi bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında çocuk cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çakmakköy'de Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun üzerinde kimlik bulamadı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.