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Sağlık Çok acı haber! Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı
Sağlık

Çok acı haber! Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Tekirdağ’da koronavirüs hastalığına yakalanan 21 yaşındaki anne ile karnındaki bebeği vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:09:00 -
Çok acı haber! Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Tekirdağ'dan herkesi kahreden bir haber geldi. Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde durumu ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Önce bebeği sonra kendisi vefat etti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce Demir'in bebeği, ardından kendisi hayatını kaybetti.

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