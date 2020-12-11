Çok acı haber! Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı
Tekirdağ’da koronavirüs hastalığına yakalanan 21 yaşındaki anne ile karnındaki bebeği vefat etti.
Tekirdağ'dan herkesi kahreden bir haber geldi. Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde durumu ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Önce bebeği sonra kendisi vefat etti
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce Demir'in bebeği, ardından kendisi hayatını kaybetti.