  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Faruk Fatih Özer'e ödül konuldu
Gazze'deki İsrail vahşeti gün ağarınca ortaya çıktı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi Coin çılgınlığı! 4 ayda 117 yeni başvuru
Ekonomi

Coin çılgınlığı! 4 ayda 117 yeni başvuru

Diyanet ve İlahiyatçıların caiz olmadığını söylemesine, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi kripto para borsalarının peş peşe ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bırakarak batmasına rağmen Türkiye’de coin çılgınlığı yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:31:00 -
Coin çılgınlığı! 4 ayda 117 yeni başvuru

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Diyanet ve İlahiyatçıların caiz olmadığını söylemesine, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi kripto para borsalarının peş peşe ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bırakarak batmasına rağmen Türkiye’de coin çılgınlığı yaşanıyor.

Bir yandan dolandırıcılık olaylarıyla bir yandan da dünya finans piyasalarının yükselen değeri olarak ismini her gün bir şekilde duyduğumuz coinler, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Vatandaşın coinlere olan ilgisi marka başvurularına da yansıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunuldu.

İlk coin başvurusunun 2012 yılında yapıldığı Türkiye’de başvuru sayısı son 4 ayda rekor seviyelere ulaştı. 2021’in ilk 4 ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 117 coin marka için başvurusu yapıldı. Bunlar arasında Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin gibi markalar dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamada, kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda yasa taslağı hazırladıklarını belirterek, “Kripto varlıklar konusunda vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım” demişti.

Konunun SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları ilgilendiren boyutları olduğuna işaret eden Elvan şu ifadeleri kullanmıştı: “İki aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Tam anlamıyla olgunlaşmadığı için detaya girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz.”

Türkiye’de son dönemde kripto paralara olan ilgi ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bıraktı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Hepsi berbat AMMA helal coin adına tescil vermek NEDİR? Nasıl böylesi bir CİNAYET işlenmesine İZİN verilir?
  • Yanıtla

Süleyman

İzin verenler helali ve haramı bilmiyorlar veya inandıkları dinde bu kavramlar yok....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!
Gündem

O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!

Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı, babasının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulundu. Çakıcı’nın oğlu açıklamas..
Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım
Dünya

Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki krizin çözüldüğünü belirterek, sorunun çözüldüğünü ve bu konuya geri dönmenin kim..
Son dakika gelişmesi: İsrail terör güçleri, AA muhabirini vurdu!
Dünya

Son dakika gelişmesi: İsrail terör güçleri, AA muhabirini vurdu!

AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, İsrail terör güçleri tarafından plastik mermiyle vurup yaraladığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay