Coin çılgınlığı! 4 ayda 117 yeni başvuru

Resul Ekrem Şahan Ankara

Diyanet ve İlahiyatçıların caiz olmadığını söylemesine, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi kripto para borsalarının peş peşe ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bırakarak batmasına rağmen Türkiye’de coin çılgınlığı yaşanıyor.

Bir yandan dolandırıcılık olaylarıyla bir yandan da dünya finans piyasalarının yükselen değeri olarak ismini her gün bir şekilde duyduğumuz coinler, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Vatandaşın coinlere olan ilgisi marka başvurularına da yansıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunuldu.

İlk coin başvurusunun 2012 yılında yapıldığı Türkiye’de başvuru sayısı son 4 ayda rekor seviyelere ulaştı. 2021’in ilk 4 ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 117 coin marka için başvurusu yapıldı. Bunlar arasında Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin gibi markalar dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamada, kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda yasa taslağı hazırladıklarını belirterek, “Kripto varlıklar konusunda vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım” demişti.

Konunun SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları ilgilendiren boyutları olduğuna işaret eden Elvan şu ifadeleri kullanmıştı: “İki aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Tam anlamıyla olgunlaşmadığı için detaya girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz.”

Türkiye’de son dönemde kripto paralara olan ilgi ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bıraktı.