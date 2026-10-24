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Aktüel Çoğunluğu Keldani 45 kişilik kafile Silopi'deki Aksu köyünü ziyaret etti
Aktüel

Çoğunluğu Keldani 45 kişilik kafile Silopi'deki Aksu köyünü ziyaret etti

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Çoğunluğu Keldani 45 kişilik kafile Silopi'deki Aksu köyünü ziyaret etti

Avrupa'da yaşayan, çoğunluğu Keldani 45 kişilik kafile Silopi'nin Aksu köyünü gezdi; 6 yaşında göç eden Özlem Salubaga yaklaşık 30 yıl sonra döndüğünü söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve çoğunluğu Keldani Hristiyanlarından oluşan 45 kişilik kafile, ailelerinin geçmişte yaşadığı toprakları görmek için Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu köyünü ziyaret etti. Yıllar önce göç ettikleri köye dönen ziyaretçiler, evleri gezerek geçmişlerini yad etti.

Belçika, Fransa ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan kafile, Cudi Dağı'nın eteklerinde ve yüksek kesimlerinde yer alan köye ulaşmak için minibüslerle yola çıktı, ardından patikalardan ilerledi. Geçmişte yıkılan ve daha sonra yeniden inşa edilen evleri gezen grup, Silopi Ovası'nı izleyip bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler, köyde yıkılan bir kilisenin önünde bulunan ve kutsal olduğuna inanılan kaya parçasına da gitti. Kayanın üzerindeki oyuklara ellerini koyan kafile üyeleri dua etti. Yıllar önce köyden ayrılan aileler, hayatını kaybeden yakınlarını da dualarla andı.

"Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler"

Ziyarete katılan Veysi Oğuz, genç kuşakların ailelerinin geçmişini tanımasının önemli olduğunu belirtti. Oğuz, "Ülkemize dönmüşüz. Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler. Çok iyi bir şey, bizim için çok iyi, önemli bir şey" dedi.

Fransa'dan gelen Lindsey Ide ise köye ilk kez geldiğini ifade ederek, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok önemli bir şeydi bizim için. Çünkü buraya babalarımızın köyü. Çok önemli bizim için, mutlu oldum. Çok duygusal bir şey" diye konuştu.

Özlem Salubaga yaklaşık 30 yıl sonra doğduğu topraklara döndü

Kafilede yer alan Özlem Salubaga, 6 yaşındayken Belçika'ya göç ettiğini ve yaklaşık 30 yıl sonra doğduğu topraklara döndüğünü anlattı. "30 senedir ben buralara gelmedim" diyen Salubaga, şöyle devam etti: "Buralarda çok güzel hatıralar var, kötü hatıralarımız var. Doğduğum yeri ve anneannelerimizin, babalarımızın olduğu yerleri gezip görmeyi istedim."

Köyden ayrılışlarını "Her şeyi bırakıp gittik" sözleriyle anlatan Salubaga, "Ne kadar da kolay olmasa da bizim için geri geldik. Topraklarımızı özledik. Çok özledik topraklarımızı" ifadelerini kullandı.

Aksu Köyü Muhtarı Pitrus Karatay ise "Bugün gerçekten güzel bir gün geçiriyoruz. Avrupa'dan önemli bir grup Erasmus vasıtasıyla gelmiş, köyü ziyaret ediyor, bölgeyi ziyaret ediyor" dedi. Ziyaretçilerin bütün ihtiyaçlarını ellerinden geldiği kadar karşıladıklarını söyleyen Karatay, "Bundan sonra devamlı gelmelerini de bekliyoruz" diye konuştu.

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