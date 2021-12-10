Coğrafya bilgin bu kadarmış Kılıçdaroğlu! "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"

Coğrafya bilgisi ile sınıfta kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da fındık üretildiğini hatta üretilen toplam fındığın yüzde 42'sinin bu bölgeye ait olduğunu savundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden cevap gecikmedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Peki bundan fındığın haberi var mı?" diyerek yanıt verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözlerine yanıt verdi.

Peki fındığın bundan haberi var mı?

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Peki bundan fındığın haberi var mı?" sözleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı video alıntılandı.