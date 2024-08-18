Coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat sürerken Türkiye'nin bal haritası yayınlandı... Bal hasadı başladı

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan’da arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden ürettiği ’Coğrafi İşaret Patentli Çiçek Balı’nda hasat devam ediyor.

Sezon verimli geçti!

Sezonun verimli geçmesi, üreticileri de sevindirdi. Kovanlardaki bal hasadına iki hafta önce başlayan arı yetiştiricileri, 2 yıl aradan sonra yeniden verim almanın mutluluğunu yaşadı. Yetiştiriciler, özel kıyafetlerini giyerek girdikleri arılıklarda kovanların kapağını açıp, petekleri çıkarıyor ve şeffaf kaba alarak muhafaza ediyor.

Yetiştiriciler, daha sonra da özel tezgaha aldıkları peteklerdeki balın akmasını engellemek için arıların ördüğü sırrı çengelli alet kullanıp alıyor ardından sağım makinesine koyarak bal akışını sağlıyor. Savrulmanın etkisiyle petekten ayrılan çiçek balı, kavanozlara akıtılıp, paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Bal sağımı zamanında arıcıların bir yıllık emeklerinin karşılıklarını aldığı dönem olduğunu ifade eden genç arıcı Kadir Özer, "Çok bereketli bir coğrafyada olduklarını söyleyerek, bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

İstanbul'da ayçiçeği balı da hasadına başladı. Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk: "İstanbul, koloni varlığı bakımından Türkiye'de 9'uncu sırada."

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İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerindeki kırsal alanlarda arıcılıkla uğraşan yaklaşık 1500 üretici, ayçiçeği balı hasadına başladı.

Kentin kırsal alanlarında, yıllık yaklaşık 3 ton bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi yapılıyor. Ayçiçeği balı hasadına başlayan arıcılar, hasat sonrası püren ve çam balına yönelecek.

51 yıldır arıcılıkla uğraşan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde kovanları bulunan İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, İstanbul'da 150 bin civarında koloni olduğunu ve 1500 kişinin arıcılıkla uğraştığını söyledi.

TÜRKİYE'DE 8.5 MİLYOYN KOLONİ VAR

Kent genelinde 120 bin ton bal ve 8,5 milyon koloni ile sektöre destek verdiklerini söyleyen Çilenk, "İstanbul, koloni varlığı bakımından Türkiye'de 9'uncu sırada. İstanbul'da yıllık 3 ton bal ve diğer arı ürünleriyle sektöre destek oluyoruz. Türkiye 8,5 milyon koloniyle dünyada ikinci sırada, Çin 13 milyon koloniyle dünyada varlığını sürdürmektedir. Koloni açısından ikinci sıradayız ama büyüğüz. Bal ve arı ürünleri üretiminde biraz daha geri durumdayız."

İSTANBUL'DA 150 BİN KOLONİ

Dünyanın pek çok ülkesinde "İstanbul'da arıcılar var" dediklerinde herkesin büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Çilenk, "150 bin civarında da kolonimiz, arılarımız var" dedi.

Son dönemlerde artan sahte bal vakalarının ardından 'Türkiye Bal Haritası' yayınlarken Uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bal sağlık açısından da faydalı olmasıyla biliniyor. Sakın bu haritaya bakmadan bal almayın. İşte bal haritası...

DOĞAL BAL REHBERİ

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen balların türleri ve özellikleri, Çamlıbel Premium tarafından yayınlanan Türkiye bal haritasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Haritada yer alan bal türleri, hem lezzetleriyle hem de sağlık açısından sundukları faydalarla dikkat çekiyor. Doğru ve kaliteli bal tüketimi konusunda vatandaşları bilgilendiren bu harita, doğal bal severler için adeta bir rehber niteliğinde.

TÜRKİYE BAL HARİTASI

Haritada öne çıkan bal türleri arasında Marmaris Çam Balı, Bingöl Balı, Kars Balı, Anzer Balı ve Refahiye Balı gibi ünlü çeşitler bulunuyor. Bölgesel farklılıklarla ortaya çıkan bu ballar, bölgenin bitki örtüsüne ve iklimine göre şekilleniyor. Örneğin, Sinop, Şile ve Kocaali gibi bölgelerde üretilen kestane balı, yoğun kıvamı ve karakteristik tadıyla öne çıkarken, Muğla ve Aydın'da üretilen çam balları hafif aromaları ve zengin içerikleriyle biliniyor.

Çamlıbel Premium’un hazırladığı haritada, bal severlerin dikkatini çeken diğer bölgeler arasında Sivas Zara balı, Erzincan Refahiye balı, Elazığ Geven balı ve Artvin Hatila balı gibi doğal zenginlikler yer alıyor. Türkiye'nin her köşesinde üretilen bu farklı ballar, yerel çiftçilerin özenli üretimiyle sofralara kadar ulaşıyor.

BU HARİTAYA BAKMADAN ALMAYIN

Bal severler için bu harita, hangi balın hangi bölgede üretildiğini ve en doğal balların hangi bölgelerden temin edilebileceğini gösteriyor. Eğer siz de bal satın almadan önce doğallığı ve kaliteyi ön planda tutuyorsanız, bu haritaya göz atmadan karar vermeyin!

Bu çeşitlilik ve lezzetleri keşfetmek için Türkiye'nin bal haritasını inceleyin ve kendinize en uygun olan balı seçin.