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Çocukluk döneminde görülen alışkanlıklar nelerdir?

Çocukluk döneminde rastlanabilen bazı alışkanlıklar, evhamlı ebeveynleri kaygılandırmaktadır. Bu alışkanlıklar bebeklik döneminden itibaren başlayıp, 6-7 yaş aralığına kadar sürebilmektedir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:30
Çocukluk döneminde görülen alışkanlıklar nelerdir?

PARMAK EMME

Özellikle de baş parmağı emme alışkanlığı neredeyse büyün çocuklarda görülür. Sebebi de anne karnında gelişen emme refleksinden kaynaklanmaktadır. Eğer çocuğunuz 4 yaşına gelene kadar parmağını emiyorsa bunda anormal bir durum yoktur. Ancak, 4 yaşından sonra da bu alışkanlığına devam ediyorsa sağlık problemi olabilir.

TIRNAK YEME

Bu alışkanlık günümüzde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülmektedir. Genellikle 3-6 yaş civarında görülen bu alışkanlık, çocuğun kendini stres veya baskı altında hissetmesinden kaynaklanır. Kızlara nazaran erkeklerde daha sık görülür.

SAÇ KIVIRTMA

Daha çok kız çocuklarında rastlanan bu durum tırnak yemede olduğu gibi stresli ya da baskı veren zamanlarda görülür. Bu saç kıvırtma alışkanlığını çocuklar bazen üzerilerinde bulunan püsküllü elbiselerle oynamalarıyla yaparlar.

BURUN KARIŞTIRMA

Burun karıştırma alışkanlığının nedeni tam olarak belirlenemese de 2-3 yaşlarındaki çocuklar can sıkıntısından dolayı burunlarını karıştırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:30
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