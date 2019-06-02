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Çocukluk çağındaki obezite ile nasıl başa çıkılır?

Çocukluk döneminde yaşanan obezite probleminden kurtulmak için ebeveynlere çok büyük görevler düşüyor. Şayet evladınız böyle bir sorunla karşı karşıya ise alacağınız tedbirlerle süreci daha hızlı noktalayabilirsiniz. İşte, obezite ile mücadelenin formülü…

02 Haziran 2019 Pazar 18:51
Çocukluk çağındaki obezite ile nasıl başa çıkılır?

Ülkemizde obezite oranı her geçen gün artıyor. Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme obezite sorununu tetikliyor. Özellikle yeni nesil bu hastalığın pençesine daha bebeklik döneminde düşüyor. Çocukluk dönemi obezitesiyle mücadele etmek ise öncelikle anne ve babaların tutum ve kararlılıklarıyla doğru orantılı. Ebeveyn ne kadar kararlı olursa; bu sorundan kurtulmak da o kadar kolaylaşacaktır.

Bütün bir hayatı etkiliyor

Obezite yalnızca çocukların fazla kilolu görünmesine sebep olmuyor. Bu rahatsızlık peşinde tansiyon, şeker ve hatta kalp problemlerini de getiriyor. Çocukların obezite ile karşılaşması ise boş kalorilerle beslenmelerinden kaynaklanıyor. Çocukluk çağında başlayan ileri yaşlarda da devam eden obezite sorunu birçok kalıcı hasarın meydana gelmesini tetikliyor.

Çocukluk çağı obezitesiyle ilgili olgular:

Genellikle obez çocukların ebeveynleri de aynı sorunu yaşar.

Obez çocuklar genellikle paket ürünlerle beslenir.

Obezite sorunu yaşayan çocuklar genellikle hareketsizdir. Zamanların çoğunu ekran başında geçirirler.

Obez çocuklar yemek yemekten zevk alır. Uygulanan diyetlerde yetişkinlere oranla kaçamak yapma ihtimalleri çok daha fazladır.

Obez çocukların tedavisinde aileler evlatlarının üzülmesine karşı koyamazsa; süreç olumsuz etkilenir.

Çocukluk döneminde yaşanan obezite ile aileler nasıl başa çıkabilir?

1. Düzenli kahvaltı alışkanlığı

Özellikle çalışan annelerin ve babaların en çok ihmal ettikleri konu kahvaltıdır. Ebeveynlerin kahvaltı yapmadığı bir ortamda çocukların da benzer bir tutum göstermesi son derece normal. Gerekirse uykunuzdan bir saat ödün verin ama ailecek sağlıklı bir kahvaltı yapın. Kahvaltıda paketlenmiş ürünlerden, çikolatalardan, böreklerden, hamur işlerinden uzak durun. Yumurta, peynir, domates, salatalık kahvaltınızın sultanı olsun.

2. Anne yemeği

Çocuklar okullarda genellikle hazır ve tüketimi hızlı şeyler yemeyi seviyor. Ancak bu hususta annelere büyük görev düşüyor. Evladınızın obezite problemi olsun olmasın okula giderken mutlaka sağlıklı yiyeceklerle onu yolcu etmelisiniz. Edineceğiniz bir termosla çocuğunuz okula çorba bile götürebilir. Yeter ki yavrunuz ev yemeği tüketsin paket ürünlerden uzak dursun. Çocuğunuzun canı gün boyu atıştırmalık çekiyorsa çantasına süt, meyve ve kuruyemişler koyabilirsiniz.

3. Evde tencere kaynasın

Çalışan anneler haftanın birkaç günü hazır yemeklerle sofralarını donatmayı tercih edebilir. Ancak bu tüm aile için son derece zararlıdır. Hazır yemekler yerine vaktiniz olmadığında kahvaltı sofrası hazırlamanız bile daha besleyici ve sağlıklı olacaktır. Hanımlar izin günlerinizde ya da vaktiniz olduğuna derin dondurucunuza köfte, haşlanmış nohut, haşlanmış barbunya, sarma vs. atabilirsiniz. Bu tip ürünler inanın telefon açıp hazır yemek söylemekten daha kısa süre içinde pişecektir.

4. Evde oturup kalmasın

Çocuklarımızın güvenliği için onları sokakta tek başlarına bırakmamalıyız. Çocuklara yönelik artan suçlar evlatlarımızı gözlerimizin önünden ayırmamız gerektiğini kanıtlıyor. Çocuklara yönelik suçlar arttıkça da ebeveynler evlatlarını dört duvar arasında büyütür oldu. Bu nedenle de hareket etmeyen çocuklar hızlıca kilo alır oldu. Evladınıza eşlik edip onunla parkta, bahçede vakit geçirebilirsiniz. Hem çocuğunuzu gözünüzün önünden ayırmamış olursunuz hem de onun fiziksel aktivite yapmış olmasına destek olmuş olursunuz.

5. Örnek olun

Obezite sorunu yaşayan evladınızı sürekli olarak eleştirmek kadar ona kötü örnek olmak da yanlış bir davranış. "Evladım sen gazlı içecek içme" derken kendiniz içiyorsanız; bu durum çocuğunuzun gözünde inandırıcılığınızı kaybetmenize neden olur.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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