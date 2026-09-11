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Yerel Çocukluk arkadaşını vurup kaçmıştı! Katil zanlısı özel harekat polislerince çiftlikte kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Çocukluk arkadaşını vurup kaçmıştı! Katil zanlısı özel harekat polislerince çiftlikte kıskıvrak yakalandı!

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Çocukluk arkadaşını vurup kaçmıştı! Katil zanlısı özel harekat polislerince çiftlikte kıskıvrak yakalandı!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos günü yürekleri dağlayan bir cinayet yaşandı. Atatürk Mahallesi 164. Sokak’ta karşılaşan çocukluk arkadaşları Eren Kırmızı ile G.M. (26) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada gözü dönen G.M., yanında getirdiği tabancayla arkadaşı Kırmızı’nın göğsüne 4 el ateş ederek motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Eren Kırmızı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos günü çocukluk arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren cinayet zanlısı, İzmir’de saklandığı çiftlikte Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, 29 Ağustos günü Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eren Kırmızı ile G.M. (26), Atatürk Mahallesi 164. Sokak üzerinde karşılaştı. Bir süre tartışan ikiliden G.M. yanında getirdiği silahla Kırmızı’nın göğüs bölgesine 4 el ateş ederek geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan Eren Kırmızı kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eren Kırmızı doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Eren Kırmızı ile G.M.’nin çocukluk arkadaşı olduğu ve olayın öncesinde telefonda konuştukları iddia edildi.

Olayın ardından cinayet zanlısı G.M.’nin yakalanması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir çiftlikte saklandığı tespit edilen G.M.’ye operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda cinayet zanlısı G.M. suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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