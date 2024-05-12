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Gündem Çocuklu annenin parkta başına gelenler tam ibretlik
Gündem

Çocuklu annenin parkta başına gelenler tam ibretlik

Yeniakit Publisher
2024-05-12 15:17:00 - 2024-05-12 15:20:20

Bir anne çocuğunu parka götürdüğünde karşılaştığı köpek sürüsüne karşı kaydırağa çıkarak önlem aldı.

Anneler Günü'nde çocuklarıyla dışarı çıkan kadın, başıboş köpeklerden kaçmak için bir çocuk parkına sığındı, kaydırağa çıkarak köpeklerden korunabildi.

Çocuklarını köpeklerden korumak isteyen kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Köpek sorununa dikkat çekmek isteyen kadın, videoyu "Bugün biz ucuz atlattık. Lütfen artık bir çözüm bulunsun" notuyla paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda köpeğin parka kadın ve küçük çocuklarının üstüne geldiği görüldü.

Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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