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Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo oyununu depresyona yatkın çocuklar oynuyor"

Çocukları ve gençleri intihara sürükleyen Momo oyunu hakkında ailelere uyarılarda bulunan uzmanlar, oyunun depresyona yatkın çocuklar tarafından daha fazla oynandığını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:34
Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo oyununu depresyona yatkın çocuklar oynuyor"

‘Mavi Balina’ oyunu ile başlayan ve şimdilerde ‘Momo’ isimli oyunlar çocuk ve gençleri en son aşamada intihara sürüklüyor. WhatsApp uygulaması ile ulaşılan ve yayılan bu oyun, uygulama üzerinden oyuna davet etme ile başlıyor. Çocuk ve gençlerin cevap vermesi halinde şiddet içerikli görseller ve tehditler ile devam ediyor. Bu oyun aracılığı ile çocukların şiddete teşvik edildiğini, onlardan para istendiğini ve kendilerine zarar vermelerine sebep olduklarını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Onur Okan Demirci ve Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, Momo oyunu hakkında ailelere uyarılarda bulundu.

Çekingen çocuklara dikkat!

Depresyona yatkın veya depresyon yaşamakta olan çocukların bu oyunları oynamaya yatkın olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, özellikle ailelerin çekingen çocuklara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Hazer, "Çekingen, içe kapanık çocukların, hiperaktivite ve dikkat eksikliği bulunan, davranış bozukluğu olan, hayır demekte zorlanan, onay ve kabule fazlaca ihtiyaç duyan çocuklar bu oyunu oynamaya yatkın oluyorlar" dedi.

"Çocuklarınıza konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci ise, ailelere şu uyarılarda bulundu:

 “Çocuğunuzla her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuklarınızı etkin bir şekilde, nasihat vermeden, azarlamadan, bağırmadan, suçlamadan dinleyin.  ‘Başına ne gelirse gelsin senin her zaman yanındayız, bizimle her şeyi paylaşabilirsin’ mesajlarını sıkça tekrar edin. Çocukların bunları duymaya ihtiyaçları vardır.

Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka siz de en az birkaç kere oynayın. Hangi oyun olursa olsun çocuğunuz bir oyunu oynuyorsa onun psikolojik dünyasında bir anlamı vardır. Unutmayın ki çocuklarınız sizin hayat deneyimleriniz ve tecrübelerinize sahip değiller. Bir çok uyaranın olduğu günümüzde, çocuklar korkularıyla baş edebilmek için arkalarında hata yaptıklarında ya da yanlış bir duruma sürüklendiklerinde onları koruyabilecek ebeveynlere ihtiyaç duyuyor."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:34
  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci
  2. Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer
  3. Momo oyunu
  4. ailelere kritik uyarı
  5. depresif çocuklar
  6. intihara sürükleyen oyunlar

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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yahu devlet engel koysun en basit çözümü bu. erişim engelini istese saniyede uygularlar. akp nasılpornoya olabiliyorsaerişimi engelliyorsa bunuda engeller istese. 25 kuruşluk naylon poşete saniyede kanun çıkartıyorlar böyle önemli işlerde akp yok. nede olsa 25 kuruşluk parti olmuş eski akp yi göremiyoruz maalesef.

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