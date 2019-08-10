Çocuklarınızın sigara ve zararlı maddelerle tanışmasını nasıl engelleyebilirsiniz!

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar bile bu zararlı ürünün tüketimini azaltmaya yetmiyor. Son yıllarda tütün ve tütün ürünlerini kullanım yaşı bir hayli aşağılara düştü. Bu nedenle ebeveynler evlatlarının sağlığı için fazlasıyla endişelenir oldu. Peki, anne ve babalar çocuklarının zararlı alışkanlıklarla tanışmaması için neler yapabilir?

Örnek olun!

Çocuklarınız dünyaya gelir gelmez onlara örnek olduğunuzu unutmayın. Küçücük çocukların ilk rol modelleri anne ve babalarıdır. Ebeveyninin yaptığı her hareketi örnek kabul eden çocuk ne yazık ki zararlı alışkanlıklarınıza da özenebilir. Bu nedenle onların yapmasını istemediğiniz şeyleri siz de yapmayın.

Bağırmak çözüm değil

Çocuklarınıza bir şeyler anlatırken kesinlikle bağırmayın. Sigaranın zararlarını bağıra, çağıra anlatmak inanın işe yaramaz. Bu tutum çocuğunuzun size öfkelenmesine hatta kasıtlı olarak sizin 'yanlış' olarak ifade ettiklerinizi yapmasına sebep olabilir.

Tehlikeleri açıklayın

Çocuklarınıza yalnızca sigaranın değil diğer zararlı maddelerin de olumsuzluğunu anlatın. Bu tip ürünleri kullanırlarsa başlarına ne tip şeyler geleceğini sakin ve güzel dille anlatın. Hatta mümkünse onlara olumsuz örnekleri gösterin.

Evinizde sigara içirmeyin

Siz ailecek sigara kullanmıyor olabilirsiniz ama evinize gelen misafirler bu duruma uymuyor olabilir. Bu nedenle gelen konuklarınıza evde sigara kesinlikle içilmediğini ifade edin. Hatta balkonda bile kimsenin sigara içmesine müsaade etmeyin. "Yok, ben kimselere söyleyemem. Ayıp olur" diyorsanız evinizin girişine "Bu evde sigara içilmiyor!" ibaresinin yer aldığı stickerlar ya da tablolar asabilirsiniz. Böylelikle hem sigara dumanının zararından kurtulmuş olursunuz hem de çocuğunuz bu ürünü görmemiş olur.