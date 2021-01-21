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Kadın - Aile Çocuklarınızın sağlıklı ve zeki büyümesi için yapmanız gerekenler
Kadın - Aile

Çocuklarınızın sağlıklı ve zeki büyümesi için yapmanız gerekenler

Çocukların sağlıklı ve zeki olmasını kim istemez ki? Bu yüzden çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak için ebeveyne düşen bazı görevler bulunuyor. İşte ebeveynin çocuklarına karşı yapması gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-01-21 12:14:00 -
Çocuklarınızın sağlıklı ve zeki büyümesi için yapmanız gerekenler

Çocuklarınızın mutlaka sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın. Sosyal aktiviteler, çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve iyi bir arkadaş çevresi kurmasını sağlar.

Çocuklarınızla beraber günlük egzersiz yapabilirsiniz. Egzersiz yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal pek çok faydası bulunuyor.

Okul derslerindeki başarısını artıracak ve zekasına katkısı olacak yiyecekleri yemesine özen gösterin. Örneğin yumurta, balık, kırmızı et, ceviz, badem, tahıllar, sebzeler, yoğurt gibi yiyecekleri daha çok yemesini sağlayın. Hazır gıdalardan olabildiğince uzak tutun.

Çocuğunuzun yeterli sürede uyku uyuması birçok konuda öneme sahip. Düzenli olarak, uykunun en verimli olduğu saatler arasında uykusunu almasının pek çok faydası bulunuyor.

Vakit ayırın ve belirli zamanları oyun saati olarak ayarlayın. Bu durum çocuğunuzun daha sağlıklı büyümesine neden olacaktır.

Teknoloji çağında olduğumuz için çocuğunuz büyük ihtimalle telefon ve tabletlerden kurtulamayacaktır fakat telefon ve tablet kullanma saatlerini kısıtlamak sizin elinizdedir. Günde yarım saat gibi sınırlamalar getirmek ve çocuğunuzu olabildiğince bu gibi radyasyon saçan aletlerden uzak tutmak daha sağlıklı olacaktır. Çocuğunuzun internet ortamındaki kötü içeriklerle karşılaşmaması için ise daima kontrol altında tutun.

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