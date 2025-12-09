Çocuklarınıza sakın almayın! İçinde zehir var

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma, internette satılan bazı balonların, yasal sınırın altı ila yirmi beş katı kanserojen kimyasal içerdiğini ortaya koydu.

Debenhams, eBay, AliExpress ve Shein gibi platformlarda, nitrozaminler gibi zararlı kimyasalların yasal sınırın altı katına kadar çıktığı ürünlerin satıldığı belirlendi.

Tüketici grubu Which tarafından yürütülen bir araştırma, Birleşik Krallık’ta tüketicilere sunulan balonların, önde gelen çevrimiçi pazaryerleri üzerinden tehlikeli derecede yüksek seviyelerde kanserojen madde içerdiğini ortaya çıkardı.

Yapılan testlerde, bir AliExpress balonunun izin verilen nitrozamin seviyesinin altı kattan fazla olduğu; eBay ve The Range üzerinden satılan balonlarda ise bu kimyasalın güvenli sınırın dört katından fazla bulunduğu tespit edildi.

Tüketiciler de olumsuz etkiler bildirdi. Bir aile, Amazon’dan satın aldıkları balonlarda yasal sınırın 25 katı kanserojen madde bulunduğuna dair geç bir bildirim aldığını söyledi. Başka bir aile ise Shein balonlarını kullandıktan sonra uyuşma ve baş dönmesi yaşadığını ifade etti.

Which, hükümete Ürün Düzenleme ve Metroloji Yasası için ikincil düzenlemeler getirerek, çevrimiçi pazaryerlerine üçüncü taraf satıcılar üzerinden satılan ürünlerin güvenliğini sağlama konusunda açık bir yasal sorumluluk yüklenmesi çağrısında bulunuyor.