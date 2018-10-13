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Çocuklarını dilendiren annelere operasyon! 7 anne gözaltında

Adana Yüreğir'de çocuklarını cami önlerine götürerek dilendiren ailelere yönelik polis operasyonunda 7 anne gözaltına alındı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:28
Çocuklarını dilendiren annelere operasyon! 7 anne gözaltında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü özellikle cami önlerine çocuklarını getirip burada duygu sömürüsü yoluyla dilencilik yaparak para kazanan kadınlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi doğrultusunda cami etrafında önlem alarak kadınları tek tek tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından polis, zabıtayla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda polis, 7 anneyi gözaltına alırken dilendirilen 8 çocuğu da koruma altına aldı.

Bazı çocuklar yaşanan bu olaylar sırasında korkarak ağladı. Ağlayan çocukları, anneleri yerine polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bazı dilendirilen çocukların hala biberonla süt içtiği görüldü. Çocuğunu dilendiren kadınlara 'Kabahatlar Kanuna' göre 124'er lira idari para cezası verildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:28
  1. Adana
  2. dilendiricilik operasyonu
  3. çocuklarını dilendiren anneler

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