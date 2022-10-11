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Yerel Çocuklarını dilendiren ailelere işlem yapıldı
Yerel

Çocuklarını dilendiren ailelere işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:59:00 -
Çocuklarını dilendiren ailelere işlem yapıldı

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan adli işlem yapıldı. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' adı altında il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde toplam 14 adet uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda ekiplerce 6 bin 943 kişi sorgulandı, aranması olan 13 şahıs yakalandı, 527 iş yeri denetlendi, 1 işyerine adli işlem yapıldı.
Çocukların ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim ve kontrollerin sürekli olarak devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

ramses

Alın çocukları devlet korumasına bir şeyide siz düşünün derya hanım zahmet olacak bir ilgilenseniz 182 tl ile bir halt olmaz!soakk çocukları dünayay dert bizde baştan tedbir alalım 1
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