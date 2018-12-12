Çocuklarından kopartılan babanın feryadı!

Taha Emre ÖZDEMİR/ANKARA- Harun Avcıoğlu; bir buçuk, üç ve beş yaşlarında üç çocuk babası. Eşi ile boşanma davaları 2017 yılında başladı. Hakkında iki kez uzaklaştırma kararı verildi. Eşi; dava sürecinde çocukları ile birlikte memleketi Hatay’a döndü. Yaşadıklarını Yeniakit.com.tr Ankara muhabiri Taha Emre Özdemir’e anlatan acılı baba; “Onları aramam, görmek için gitmem suç kapsamında. Eşim ile hiçbir işim yok. Tek derdim çocuklarımın beni unutmaması. Onlarla hasret giderebilmek” diyerek feryat etti.

-Eşiniz ile ne zaman evlendiniz?



2012 yılında evlendim. Evlendiğim kişi zaten yabancı değil, halamın kızıydı. 5 yıl evli kaldık.



-Boşanma davanız ne zaman başladı?



2017 yılında boşanmak için mahkemeye başvurduk. Dava sürecimiz devam ediyor.



-Evliliğinizden çocuklarınız var mı?



Bir buçuk, üç ve beş yaşlarında üç çocuğum var.



-Çocuklarınızla görüşüyor musunuz?



Bir gün ben işteyken eşim eve polis çağırmış. Arkamdan bütün evi dağıtmış. Bana şiddet uyguluyor diyerek şikayette bulunmuş. Eşyalarını ve çocuklarımı alıp memleketimiz Hatay'a döndü. Olanı biteni akşam eve geldiğimde komşularımdan öğrendim. Hakkımda altı ay uzaklaştırma kararı verildi.



-Uzaklaştırma kararınız sona erdi mi?



Evet, uzaklaştırma kararı sona erdi. Mahkemeye gidip çocuklarımı görebilmek için ara karar çıkarttım. Sonra da evlerine gittim. Oraya gittiğimde bana hakaretler ettiler. Yanımda annemde vardı. Kayınbabam evde yoktu. Eğer o burada olsaydı ölün çıkardı gibi tehditlerde bulundular. Ordan direk karakola gittim. Onlarda beni şikayet etmişler. Oraya baskına gittiğimi iddia etmişler. Bu olayda yeniden uzaklaştırma kararı aldım. Çocuklarımı yine göremedim. Oysa ki ben oraya mahkemenin ara kararı ile gitmiştim.

-O günden sonra yine çocuklarınızı göremediniz mi?



En son bayram günüydü. Karakola giderek komutana yalvarıp yakardım. Çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Kayınbabamı aradılar ve belki de bayram diye mi bilmiyorum vicdana geldi. Çocuklarımı karakola getirdiler. Orada üç saat görüştüm. Bu son görüşmemizdi.



-Şu anda yasal olarak çocuklarınızı görmenize bir engel var mı?



Ayın birinci ve üçüncü Pazar'ı görmeme izin verdiler. Ama ben İzmir’de yaşıyorum. Şehirler farklı olduğu için günleri denk getiremediğimden hala göremiyorum.



-Görüştüğünüz zamanlarda çocuklarınız size karşı nasıl davranıyor?



Zaten en küçüğü ve ortanca beni unutmuş. En büyük kızım da beni gördüğünde sanki canavar görmüş gibi davranıyor. Normalde beni çok sever yanımdayken yerinde duramazdı. Bana hep; "Neden beni bıraktın?" diye soruyor.



-Onları telefonla aramıyor musunuz?



Dayanamayıp çocuklarımla görüşmek istediğim için eşimin telefonuna mesaj atmıştım. Yine beni şikayet etmiş. Onun mahkemesi de önümüzdeki günlerde görülecek. Ne yaparsam yapayım çaresiz kalıyorum. Aramam, mesaj atmam, yanlarına gitmem. Hepsi suç kapsamında. Benim eşimle hiçbir işim yok. Sadece çocuklarımla hasret gidermek istiyorum. Beni unutmasınlar istiyorum.