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Çocuklarına cinsel istismarda bulunan anne-babaya 192 yıl 9 ay hapis cezası

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çocuklarına cinsel istismarda bulunup kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle yargılanan baba ve anneye rekor ceza verildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
Çocuklarına cinsel istismarda bulunan anne-babaya 192 yıl 9 ay hapis cezası

Kastamonu’da çocuklarına cinsel istismarda bulunup kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle yargılanan baba ve anneye, mahkemeden rekor hapis cezası verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Tosya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Baba Hasan K. ile anne Melek K., öz çocukları olan 12 yaşındaki Umut K. ve 10 yaşındaki Uğur K.’ya cinsel istismarda bulundu. Ayrıca anne ve babanı çocuklara kötü muamelede de bulunarak eziyet ettikleri ileri sürüldü. Çocukların, yaşadıklarını okulda öğretmenlerine anlatmaları sonrası ortaya çıkan olayda, Baba Hasan K. ile Anne Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele’ suçlarından dava açıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık baba Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan K., cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Ben, böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler” dedi. Anne Melek K. ise eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, rekor bir cezaya imza atarak, baba Hasan K.’yı Umut’a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur’a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca baba Hasan K, çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, anne Melek K.’yı da Umut’a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Melek K. ise kararla birlikte tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, anne ve babayı toplamda 192 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış oldu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
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