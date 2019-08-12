Çocukların yüzde 7'si kekemelikle savaşıyor!

Konuşma güçlüğü, konuşma hızının normal olması fakat tekrarlanması, hecelemeler ve aksamalarla tanımlanır. Kişi bir harfi devamlı tekrarlıyor ya da kelimeyi çıkarmakta zorlanıyorsa, kekemelik oluşmuş demektir. Bunların yanı sıra, "ııı”, “eee” gibi seslerin sürekli olarak cümleyi bölmeside ciddi bir belirtidir.

Kekemeliğin sebepleri tam olarak araştırılıp bulunmuş değil. Fakat kimileri kekemeliğin korkuya ya da herhangi bir psikolojik tramvaya bağlı olarak ortaya çıktığını düşünse de kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığını ancak kekemelikten etkilenen kişilerin de psikolojik açıdan etkilendiklerini ortaya konulmuştur.

Kekemelik türleri nelerdir?

Kekemelik türleri kendi arasında 3'e ayrılır. Altında yatan sebep tam olarka bilinmemekle birlikte, sorunun kaynaklandığı ve görüldüğü bölümler tespit edilmiştir.

Gelişimsel kekemelik

Ortalama 5 yaşlarındaki erkek çocuklarında sıklıkla görülür. Konuşma ve dil yeteneklerini geliştirme sürecinde meydana gelir. Tedaviye gerek kalmadan düzelebilirler.

Nörolojik kekemelik

Bu tür konuşma güçlüğü beyin, sinirler ve kaslar arasındaki sinyal anormalliklerinden kaynaklanır.

Psikojenik kekemelik

Beynin düşünmeyi ve akıl yürütmeyi kontrol eden kısmından kaynaklanan bir konuşma güçlüğü türüdür.