Çocukların yüzde 7'si kekemelikle savaşıyor!
Kekemelik 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Bu yaş aralığını problemsiz geçiren çocuklar, ilerleyen süreçte nadiren kekeme olurlar. Fakat 2 yaştan sonraki süreç önemlidir.12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30
Konuşma güçlüğü, konuşma hızının normal olması fakat tekrarlanması, hecelemeler ve aksamalarla tanımlanır. Kişi bir harfi devamlı tekrarlıyor ya da kelimeyi çıkarmakta zorlanıyorsa, kekemelik oluşmuş demektir. Bunların yanı sıra, "ııı”, “eee” gibi seslerin sürekli olarak cümleyi bölmeside ciddi bir belirtidir.
Kekemeliğin sebepleri tam olarak araştırılıp bulunmuş değil. Fakat kimileri kekemeliğin korkuya ya da herhangi bir psikolojik tramvaya bağlı olarak ortaya çıktığını düşünse de kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığını ancak kekemelikten etkilenen kişilerin de psikolojik açıdan etkilendiklerini ortaya konulmuştur.
Kekemelik türleri nelerdir?
Kekemelik türleri kendi arasında 3'e ayrılır. Altında yatan sebep tam olarka bilinmemekle birlikte, sorunun kaynaklandığı ve görüldüğü bölümler tespit edilmiştir.
Gelişimsel kekemelik
Ortalama 5 yaşlarındaki erkek çocuklarında sıklıkla görülür. Konuşma ve dil yeteneklerini geliştirme sürecinde meydana gelir. Tedaviye gerek kalmadan düzelebilirler.
Nörolojik kekemelik
Bu tür konuşma güçlüğü beyin, sinirler ve kaslar arasındaki sinyal anormalliklerinden kaynaklanır.
Psikojenik kekemelik
Beynin düşünmeyi ve akıl yürütmeyi kontrol eden kısmından kaynaklanan bir konuşma güçlüğü türüdür.
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