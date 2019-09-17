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Çocukların yemek menüsündeki ‘et’ oyunu deşifre oldu! CHP’li belediyeden örtülü zam

CHP'li Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığı yürüttüğü Bakırköy Belediyesi'nin çocuk kreşlerindeki gizli zam oyunu ortaya çıktı.

17 Eylül 2019 Salı 15:25
Çocukların yemek menüsündeki ‘et’ oyunu deşifre oldu! CHP’li belediyeden örtülü zam

 Yeniakit.com.tr  Yerel seçimler öncesi CHP'nin 'indirimli hizmet' vaadleri seçim sonrası tek tek dökülüyor. Zam haberlerinin ardı arkası kesilmeyen CHP'li belediyeler kervanına son olarak Bakırköy Belediyesi eklendi.

Cumhuriyet Halk Partili Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığını yaptığı Bakırköy Belediyesi'ne bağlı çocuk kreşlerinde gizli bir zam oyununa başvuruldu.

Belediyeden menü oyunu

Daha önce marketlerde görülen gramaj zammının benzeri CHP'li belediyeye ait kreşin öğle yemeklerinde yapıldı.

Geçtiğimiz sene 2 lira olan yemek ücretinde bu yıl değişiklik yapılmadı ama yemek menüsünden kırmızı ve beyaz et kaldırıldı. Belediyenin bu uygulaması birçok market ve mağazalarda yapılan gramaj oyununa benzetildi.

Bazı aileler öğlen yemeği menüsündeki gizli zamma tepki gösterirken, bazıları konuyu imza kampanyası başlatarak gündeme taşıyacaklarını ifade etti.

Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkarmıştı

Zam oyununa çocuk kreşlerini alet eden Bakırköy Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan kreş hizmetini ücretli olarak verdiği Sayıştay raporu sonrası ortaya çıkmıştı.

Skandalın ardından CHP'li belediye tepkileri hedefi haline gelmişti.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:25
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Bülent Kerimoğlu
  3. Bakırköy Belediyesi

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  • misafirmisafir2 dk önce
    İzmirliler de anlamaya başladı chp nin kendilerinezarardan başka birşey vermediğiini

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