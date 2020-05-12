Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

Uşak’ta iddiaya göre bir grup arkadaşın ellerine aldıkları tüfekle oyun oynadığı sırada 15 yaşındaki bir çocuk tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sirge köyünde öğlen saatlerinde arkadaşları H.Y. ve E.C.S. ile birlikte köydeki bir gölet kenarında av tüfeğiyle şakalaşan Kadir A. (15) tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Tüfek seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden Kadir A.’yı ‘kazara’ vurduğu iddia edilen H.Y. ile E.C.S.’yi gözaltına alırken olay esnasında kullanıldığı öne sürülen av tüfeğinin henüz bulunamadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı başlattığı çalışma sürüyor.