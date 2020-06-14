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Aktüel

Çocukların kuyuyla tehlikeli oyunu

Şanlıurfa’da kuyuya düşen toplarını almaya çalışan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:04:25 -
Çocukların kuyuyla tehlikeli oyunu

Şanlıurfa’da kuyuya düşen toplarını almaya çalışan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi.



Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde bulunan tarihi kuyuya topları düşen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden toplarını almaya çalıştı. Çocuklar kuyuya düşen toplarını almak için uzun süre çaba harcadı. Kendi yöntemleriyle ipe bağladıkları sepetin her iki ucundan tutan çocukların tehlikeli oyunu dikkatlerden kaçmadı.

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