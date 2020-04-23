Çocukların kumbaralarındaki paralar sağlık çalışanlarına hediye oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir grup çocuk, sosyal medyadan bir araya gelerek kendi aralarında topladıkları paralarla sağlık çalışanlarına hediye alıp, mektup gönderdi.



Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medyada bir araya gelen bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları için kumbaralarındaki paraları topladı.

Çocuklar topladıkları paralarla sağlık çalışanları için hediye alıp, mektup yazdı ve Kayseri Şehir Hastanesine gönderdi.

Yazılan mektuplarda ise "Sevgili sağlık çalışanlarımız, sağlığımız önce Allah'a sonra sizlere emanet, dualarımız sizinle." gibi ifadeler yer aldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de koronavirüsle mücadele ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların anlamlı davranışı için teşekkür etti.