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Çocukların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Merkezleri bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, yıl boyunca ürettikleri eserleri ‘Sanata Gel’ adlı sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sunacak.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
Çocukların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Merkezleri bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, yıl boyunca ürettikleri eserleri ‘Sanata Gel’ adlı sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sunacak.


Açılacak sergide Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi ve Fatih Belde Evi’nde düzenlenen eğitimlere katılan öğrencilerin eserleri sergilenecek. Resim, seramik, cam ve ebru branşlarındaki eğitimlere katılan çocukların eserleri, 28 Mayıs Salı günü saat 17.00’de, Atila Özer Karikatürlü Ev’de açılışı yapılacak olan “Sanata Gel” isimli sergide yer alacak. Öğrencilerin eserlerinin yer alacağı ‘Sanata Gel’ sergisi, 30 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
  1. sergi
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