Çocukların bile 5 dakikada hazırlayabileceği müthiş tat | Çilekli toplar
Bu tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz..21 Haziran 2019 Cuma 09:14
Çocuklarınızla vakit geirmek ve lezzetli atıştırmalıklar yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. B tarifi çeşitlendirebilir ve dilediğiniz gibi bir lezzet ortaya koyabilirsiniz..
Malzemeler
- 3 su bardağı süt
- çilekli puding
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 7 yemek kaşığı irmik
- 1 tatlı kaşığı tereyağ
- 1 vanilya
- hindistan cevizi
Yapılışı
Tencereye sütü, pudingi, şekeri ve irmiği alın.
Yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını sağlayın.
Kaynadıktan sonra tereyağını ve vanilyasını ekleyin.
Yayvan bir tepsiye alın ve üzerini streç filmle kapatın.
Filmin, harcın üzerine yapışmasını sağlayın.
Soğuduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bezeleyin.
Hindistan cevizine bulayın ve yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edin.
Şimdiden afiyet olsun..
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