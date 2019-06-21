Çocukların bile 5 dakikada hazırlayabileceği müthiş tat | Çilekli toplar Bu tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz..

Çocuklarınızla vakit geirmek ve lezzetli atıştırmalıklar yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. B tarifi çeşitlendirebilir ve dilediğiniz gibi bir lezzet ortaya koyabilirsiniz.. Malzemeler 3 su bardağı süt

çilekli puding

1 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 vanilya

hindistan cevizi Yapılışı Tencereye sütü, pudingi, şekeri ve irmiği alın. Yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını sağlayın. Kaynadıktan sonra tereyağını ve vanilyasını ekleyin. Yayvan bir tepsiye alın ve üzerini streç filmle kapatın. Filmin, harcın üzerine yapışmasını sağlayın. Soğuduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bezeleyin. Hindistan cevizine bulayın ve yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edin. Şimdiden afiyet olsun..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.