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Aktüel Çocukların bayram hediyesi gönüllü motosikletlilerden
Aktüel

Çocukların bayram hediyesi gönüllü motosikletlilerden

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuyla iş birliği yapan 200 motosikletli, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:56:00 -
Çocukların bayram hediyesi gönüllü motosikletlilerden

Tekerin Düz Bassın Grubu ve Motosiklet Derneği ile Keçiören Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun iş birliğiyle bayramda çocuklara hediye ulaştırılması için etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 200 motosikletli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” döneminde evlerinden çıkamayan çocuklara, “Şekerim Motorumda” sloganıyla 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

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