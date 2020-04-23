Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki sitede oturan çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Kastamonu Belediyesi Bando Takımı tarafından marşlar okunurken motosikletli polisler gösteri yaptı.

Şiirler ve şarkıların söylendiği etkinliğe aileler ve çocukları, evlerinin balkonlarından bayrak ve balonlarını sallayarak eşlik etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu hatırlatarak, "23 Nisan bizim için çok önemli. Bu yıl pandemi olmasaydı coşku ve heyecanla sokaklarda, meydanlarda 100. yılını kutlayacaktık. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın uzun zamandır dışarı çıkmadığını bildiğimiz için 23 Nisan'ı, bu coşkuyu onları ayaklarına getirerek birlikte yaşamak istedik." dedi.

Çocuklardan Tuba Demirci de çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "23 Nisan'ı heyecanla bekliyorduk ama kutlayamayacağımız için biraz hüzünlüydük. Bu arada balkonlarımızı süsledik. Şiirler ezberlemiştik. Polis ağabeylerimiz bize sürpriz yaptı. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için Emniyet teşkilatını kutladı.

- Özel bireylerden 23 Nisan klibi

Kastamonu'da engelliler, 23 Nisan dolayısıyla hazırladıkları klipleri sosyal medyadan yayımladı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyesi engelliler, 23 Nisan dolayısıyla evlerini süsleyip şiirler okudu. Dernek tarafından da engellilerin şiirleri ve mesajlarından oluşan klip hazırlandı.



Klip, derneğin ve dernek üyelerinin sosyal medya hesaplarından yayımlanarak, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Dernek Başkanı Özer Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde olan çocukların zaman zaman sosyal medya aracılığıyla birbirlerini takip ettiğini belirterek, "Çok güzel şekilde 23 Nisan'a hazırlandılar. Engelli bireylerin sokağa çıkmasının önündeki kısıtlamanın kaldırılması çok iyi oldu. Bunun için devletimize teşekkür ederiz. Bu süreçte özel bireylerin annelerinin de idari izinli olmasının faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Sinop

Sinop Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan üç ekip tarafından hazırlanan hediye paketleri, çocuklara evlerinde teslim edildi.

Ekipler, ayrıca çocuklara Türk bayrağı da hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, çocukların bayramlarını kutlayarak, evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.

- Çankırı

Çankırı'da 23 Nisan doğumlu 13 öğrenciye evlerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüldü.

Bu kapsamda, 23 Nisan doğumlu 13 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Abdullah Özçelik, Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.



Evlerin kapısını çalan Özçelik ve beraberindekiler, sosyal mesafe kuralına uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.



Öğrencilerden 11 yaşındaki Zeynep Hafza Şahin, sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Tokat

Tokat'ta merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan 11 yaşındaki Alperen Keten, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak Türk bayrağı ile Atatürk posteri istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk posteri ve bayrağı alarak köye gitti. Ekipler, bayrağı öperek Keten'e teslim etti.

Keten de ekiplere teşekkür etti.