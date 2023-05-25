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Medya Çocuklarımız tehdit altında! Caillou'da skandal sahne...
Medya

Çocuklarımız tehdit altında! Caillou'da skandal sahne...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 19:40:00 - 2023-05-25 19:52:48

FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Yumurcak TV'de yayımlanan Caillou'nun yeni bölümünde skandal bir eşcinsel evlilik sahnesi yer aldı.

Youtube'da günlük olarak yayımlanmaya devam eden çizgi filmde iki kadının evlendiği sahneye tepki yağdı.

Çizgi filmin 'Savaş Bitmiş' adlı bölümünde yayınlanan sahnede, iki kadına yüzük takıldıktan sonra, "Ve artık siz evlendiniz" ifadeleri kullanıldı.

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