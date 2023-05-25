Çocuklarımız tehdit altında! Caillou'da skandal sahne...
FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Yumurcak TV'de yayımlanan Caillou'nun yeni bölümünde skandal bir eşcinsel evlilik sahnesi yer aldı.
Youtube'da günlük olarak yayımlanmaya devam eden çizgi filmde iki kadının evlendiği sahneye tepki yağdı.
Çizgi filmin 'Savaş Bitmiş' adlı bölümünde yayınlanan sahnede, iki kadına yüzük takıldıktan sonra, "Ve artık siz evlendiniz" ifadeleri kullanıldı.
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