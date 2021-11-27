“Çocuklarımız artık icra travması yaşamayacak”

Yeni Akit ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Haciz edilen malların satışı artık açık artırmayla elektronik ortamda yapılacak.” ifadelerini kullanarak beşinci yargı paketi hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Denizli Milletvekili Tin beşinci yargı paketi değerlendirmesinde, “Düzenleme ile icra sisteminde köklü değişikliklere gidildi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin salgın izinleri uzatıldı. Haciz edilen malların satışı artık açık artırmayla elektronik ortamda yapılacak. Çocukların teslimini icra konusu olmaktan çıkarıyoruz, artık icra travması yaşamayacaklar, onların üstün yararını koruyoruz” değerlendirmelerinde bulundu. Kabul edilen beşinci yargı paketi kapsamında icra sisteminde önemli değişiklikler yapıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “İcra sisteminde köklü değişiklikler getiren düzenlemeyi Meclis Genel Kurulunda kabul ettik” dedi. Şahin Tin; “Her alanda olduğu gibi yargıda da reformlarımız sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve tespit edilen eksiklikleri sırasıyla yaptık. Bu kapsamda 1932 yılından beri uygulamada olan çocuk teslimi icra ilişkisi tamamen ortadan kaldırıldı. Çocukların teslimi artık icraya konu olmayacak. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanmakta olan zor kullanma usulü kaldırılmış oldu. Bu kapsamda çocuk tesliminde icra dairelerine yapılan ödemeler ortadan kaldırıldı. Doğacak masraflar ise devletimiz tarafından karşılanacak. Yapılacak olan bazı mevzuat değişikliklerinin ardından hızlıca belirlenecek pilot bölgelerde bu uygulama hayata geçirilecek” dedi.

“Çocukların menfaatini koruyacağız”

Çocukların tüm haklarının korunması adına gerekli adımları atmanın, düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Çocukların üstün yararı doğrultusunda ihtiyaç görülen adımları atıyoruz. Çocukların örselenmesine bu zorlu süreçlerden olumsuz etkilenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Çocuğun ailesi ile görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulünü tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çocuğun menfaatine aykırı olan her yanlışa dur diyecek, doğru olan adımları atmakta kararlı olacağız. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse de çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkının değiştirilmesi sağlanacak, ayrıca bu durum kararda da taraflara ihtar olarak belirtilecek. Yaşanan bu gelişmelerin çocukları sarsmaması için olumsuz etkilenme sürecini ortadan kaldırmış olacağız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz her evladımızın bizde yeri özeldir. Evlatlarımızı travmalardan uzak, daha iyi bir geleceğe kavuşturmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.