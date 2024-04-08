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Etkinlikler Çocukları teravihte bekleyen sürpriz
Etkinlikler

Çocukları teravihte bekleyen sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-04-08 09:08:00 -
Çocukları teravihte bekleyen sürpriz

Çocukların Ramazan maneviyatını öğrenebilmesi için Hatay Dörtyol’daki Süleymaniye Cami’si her gün özel olarak süsleniyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cocuklari-teravihte-bekleyen-surpriz-80860

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