Çocukları teravihte bekleyen sürpriz
Çocukların Ramazan maneviyatını öğrenebilmesi için Hatay Dörtyol’daki Süleymaniye Cami’si her gün özel olarak süsleniyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cocuklari-teravihte-bekleyen-surpriz-80860
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Çocukların Ramazan maneviyatını öğrenebilmesi için Hatay Dörtyol’daki Süleymaniye Cami’si her gün özel olarak süsleniyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/cocuklari-teravihte-bekleyen-surpriz-80860
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