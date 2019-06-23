Çocukları stresten uzak tutmak için ebeveynler neler yapmalı?

Modern çağ kadınların da iş gücü içerisinde yer almasına olanak sağlıyor. Anneler hem çocuklarını büyütüyor hem de çalışıp evine katkıda bulunuyor. Hal böyle olunca çocuklar kreşle çok daha küçük yaşlarda tanışmış oluyor. İlk yıllar oyun şeklinde geçse de çocuklar başarılı olabilmek için daima birbirleriyle yarışmayı öğreniyor. Bazı çocuklar başarılı olma konusunda çok kararlıyken bazıları için oyun ön planda duruyor. Başarılı olmak için küçük yaştan itibaren mücadeleye giren çocukların çoğu küçücük yaşta stres yaşamaya başlıyor. Ufacık çocukları stresten uzak tutmak içinse en önemli görev ebeveynlere düşüyor.

Yüzleşmelerini sağlamalıyız

Ebeveyn olarak çocuklarımızın stres yaptıkları konuları onlarla birlikte çözmeye çalışmalıyız. Onlara başarının önemli olduğunu ancak sağlıktan daha kıymetli olmadığını anlatmamız gerekiyor. Elbette, hayatta her şeyin hedeflediğimiz gibi gitmeyebileceğini de öğrenmeliler. Onlara korkularıyla yüzleşmeleri için fırsat vermeliyiz. Tabi ki onları bu stresten uzak tutmak için bir takım önlemler de almalıyız.

Çocuklarımızı stresten nasıl uzak tutabiliriz?

Onlara yaşamın çok güzel olduğunu anlatarak işe başlayabilirsiniz. Hayattan zevk alabilmek için kimi zaman parka gitmek kimi zaman ise müzik dinlemenin yeterli olduğunu öğrenen minikler zamanla sevdikleri yolları kendileri seçecektir. Çocuklar yalnızca ders çalışarak ya da yaptıkları sporda daima önündekini geçerek mutlu olmanın mümkün olmadığını öğrenmeli. Bunu başarabilmek içinse evlatlarımızın birer hobiye ihtiyaçları var.

Çocuklar neler yaparak kaygılarından kurtulabilir?

Kitap okuma

Spor yapma

Şarkı söyleme

Arkadaşlarıyla oyun oynama

Ölçüyü miktarda bilgisayar oyunu

Resim yapma

Spor...

Çocukların birer hobi edinmeleri onları inanın kaygılarından ve streslerinden arındıracaktır. Onların yerine kendinizi koyun. Yoğun bir iş gününün ardından bir kahve içip dostlarınızla sohbet ettiğinizde ya da kitap okuduğunuzda kendinizi mutlu hissetmiyor musunuz?