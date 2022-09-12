Çocukları okula giden aileler aman dikkat

Yeniakit Ankara

Okula gitmeyi reddetme boyutuna gelen okul fobisinin çözülmemesi tüm bir dönemi hatta öğrencinin eğitim hayatını dahi etkileyebilir. Bu nedenle ailelere birçok görev düşüyor.

Okul fobisi nedir?

Okul fobisi hakkında bilgi veren Akademisyen-Yazar, Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz, "Çocuğun, okula gitmekten kaygı ve korku duyması anlamına gelen okul fobisi, her yaşta görülebilir. Okul reddi olarak da tanımlanabilir. Ancak bu isteksizlik çocuk, tembellik yaptığı için değildir. Okul fobisinde çocuk, okula gitmeyi duygusal olarak reddeder. Korku, öfke, sinirlilik hali, hasta hissetme gibi belirtiler gösterebilir. Genç nüfusta yüzde 2-5 oranında karşılaşılıyor" dedi

Geçiştirmeye çalışmayın!

Okula başlama deneyiminin öğrencilerin tüm eğitim hayatlarını etkileyebildiğini aktaran Akademisyen-Yazar, Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz, bu yüzden velilerin konuya yaklaşımının oldukça önemli olduğunu kaydederek şu önerilerde bulundu:

- Çocuğun kaygılarını geçiştirmeye, küçümsemeye çalışmayın. Gerçekçi cevaplarla onu rahatlatın.

- Okula gidersen hediye alırız, okula gitmezsen işsiz kalırsın gibi tehdit, pazarlık içeren cümlelere kurulmamalı.

- Kendi deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz.

- Yaşıtlarıyla kıyaslama yapmayın.

- Zorla okula götürmeye çalışmayın, kaygı daha da artabilir.

- İleri seviye okul fobisi varsa profesyonel destek alabilirlersiniz.

- Ebeveynlerle birlikte okula motivasyona yönelik bir pano hazırlanabilir.

- Dijital aktiviteler yerine biraz daha okul hayatını tanıtan, sevdirecek ve öğrenme heyecanı yaratacak tarzda kitaplarla vakit geçirilmeli.

- Okul alışverişi ile öğrencileri motive etmek mümkün. Online alışveriş yapılacaksa da ihtiyaçların bir kısmını fiziksel olarak temin edilmeli.

- Okulun onun için anlam ifade etmesi için iyi vakit geçireceği, yeni arkadaşlarla tanışacağı, çeşitli etkinlikler gerçekleştireceği bir ortam olduğunu anlatabilirsiniz.

- Öğrencilerin okulda öğreneceklerine özendirebilir ve öğrenmenin önemini başarı hikayeleri, atasözü veya özdeyişlerle aktarabilirsiniz. Böylece okul hayatı çocuk için bir anlam ifade ederek, zihnindeki belirsizlikler azalacak ve okula yönelik aidiyet duygusu artacak, aileye yönelik ayrılık kaygısının da önüne geçilebilecektir.