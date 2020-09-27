Çocukları intihar bombacısı yapacaklardı!
Somali'de aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk Somali ordusu tarafından kurtarıldı.
Somali ordusu tarafından yapılan açıklamada, Barire şehrindeki köylerde eş-Şebab'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini, terör örgütünün rehin tuttuğu 40 çocuğu n kurtarıldığı, 16 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Çocukları intihar bombacısı yapacaklardı
Diğer taraftan örgütün rehin aldığı çocukların intihar eylemlerinde kullanılacağı belirtildi.
Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgeleri kontrol ediyor.