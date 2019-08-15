Çocukları doktor muayenesinde sakinleştirmek mümkün mü?

Çocuklar dünyayı tanıyana kadar birçok şeyden endişe duyar hatta korkar. Bu nedenle ebeveynler sakin olup, evlatlarına her şeyi anlayacakları dille ifade etmelilerdir. Çocuklar kimi zaman odalarında tek başlarına uyumaktan korkar kimi zaman ise hastane kapısını görür görmez feryadı koparırlar. Evet, bu ebeveynleri yorsa da bu çocuklar için son derece normal bir durumdur. Önemli olan anne-babaların sakinliğini koruması ve çocuklarını muayeneye hazırlamalılardır. Peki, doktor muayenesi öncesi ve sırasında çocuklar nasıl sakinleştirilir?

Sakinleştirin

Çocuğunuza doktor ziyaretinden önce hastaneye gitme sebebinizi anlatın. Ona korkulacak bir şey olmadığını, doktorun kendisini iyileştirmek için orada bulunduğunu ifade edin. Elbette, hastalıktan kurtulup yeniden dondurma yiyeceğini de taktiğiniz sırasında kullanabilirsiniz.

Oyuncakları ihmal etmeyin

Özellikle henüz sizinle iletişim kuracak kadar büyük olmayan bir çocuğunuz var ise; doktor kontrolüne giderken yanınızda evladınızın en sevdiği oyuncakları almayı ihmal etmeyin. Böylelikle minik yaramazı daha kolay oyalayabilirsiniz.

Bekleme süresini değerlendirin

Hastanede sıra beklerken mümkün olduğunca evladınızı yaşıtlarından uzak tutun. Çünkü bir başka çocuğun gözyaşları evladınızı daha da kaygılandırabilir. Eşiniz sırayı beklerken siz hastaneyi keşfedebilir ya da boyama kitaplarınızı renklendirebilirsiniz.

Sıkı sıkı sarılın

Çocuğunuzu sakinleştirmek için ona sıkıca sarılabilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalar sarılmanın sanıldığından çok daha faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

Unutmayın!

Çocuğunuzun her hareketini eleştirmek yerine onları anlamaya çalışın. Unutmayın bir zamanlar siz de çocuktunuz.