Çocukları böyle giyindirmek sapkınlıktır Bu pedofiliye göz yumanlar utansın!

Böyle bir manzara karşısında, toplumumuzun dini ve ahlaki ortak değerlerinin daha fazla zedelenmemesi için, konunun hassasiyetini her defasında gündeme taşımak/yazmak, ilgili ve yetkililerin (uyarı mahiyetinde) dikkatine sunmak, mütedeyyin ailelerin dikkatini çekmek gibi görev ve sorumluluğumuz var.

Yapılan bu çalışmalar, batıl inancını İslami değerleri yok etme üzerindeki kurgu üzerinden, öyle sinsi ve haince uygulama/uyutma yoluna gidiliyor.

Temel amaç, kız çocuklarına açık saçık kıyafetleri giydirip, toplumumuzun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına almak.

Söz konusu uygulama topluma spor yaptırmaktan daha çok, sporun araç olarak kullanıp, modern sporlar adı altında batılı, siyasi anlayışı toplum üzerinde hakîm kılmak.