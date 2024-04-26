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Sosyal Medya Çocukları böyle giyindirmek sapkınlıktır Bu pedofiliye göz yumanlar utansın!
Sosyal Medya

Çocukları böyle giyindirmek sapkınlıktır Bu pedofiliye göz yumanlar utansın!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 09:20:00 - 2024-04-26 09:26:56
Çocukları böyle giyindirmek sapkınlıktır Bu pedofiliye göz yumanlar utansın!

23 Nisan gösterisi adı altında küçük kız çocuklarını açık saçık kıyafetler giydirerek ülkeyi yozlaştırmaya çalışanlar tepki çekti.

Böyle bir manzara karşısında, toplumumuzun dini ve ahlaki ortak değerlerinin daha fazla zedelenmemesi için, konunun hassasiyetini her defasında gündeme taşımak/yazmak, ilgili ve yetkililerin (uyarı mahiyetinde) dikkatine sunmak, mütedeyyin ailelerin dikkatini çekmek gibi görev ve sorumluluğumuz var.

Yapılan bu çalışmalar, batıl inancını İslami değerleri yok etme üzerindeki kurgu üzerinden, öyle sinsi ve haince uygulama/uyutma yoluna gidiliyor.

Temel amaç, kız çocuklarına açık saçık kıyafetleri giydirip, toplumumuzun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına almak.

Söz konusu uygulama topluma spor yaptırmaktan daha çok, sporun araç olarak kullanıp, modern sporlar adı altında batılı, siyasi anlayışı toplum üzerinde hakîm kılmak.

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Yorumlar

Kemalist

Bizler o cocuklara asla karsi cins gozuyle bakmayiz

Ayse

. 23 nisan cocuk bayrami zorla tek tipe soknaya gerek vsr mi? Veliler de zora sokuluyor.
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