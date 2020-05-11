Çocukları "bayramlık" kıyafetler ile sevindiriyorlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da kurulan Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı öncesi, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını bayramlık alarak sevindiriyor.

Atakum ilçesinde, gönüllülerden oluşan Atakum Şehir Platformu, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde başlayan ve ramazan ayında da devam eden erzak yardımlarıyla binlerce aileye ulaşan platform üyeleri, çocuklar için de bayramlık kıyafetler dağıtmaya başladı.



Atakum Şehir Platformu Yöneticisi Erkut Erbil, yaptığı açıklamada, 8-10 kişiyle başladıkları yardımlaşmanın her geçen gün daha da büyüdüğünü ilk etapta 100 aileye erzak ulaştırmak için yola çıktıklarını, bu rakamın 5 bini aştığını söyledi.

Şimdi de çocuklarına bayramlık kıyafet alamayacak ailelerin yardımına koştuklarını ifade eden Erbil, 100 çocuğa bayramlık hedefiyle başladıkları kampanyada bu sayıyı aştıklarını belirtti.

Kısıtlı imkanlarla çıktıkları bu yolda, sıkıntılı bir süreçte, insanların yüzünü güldürmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Erbil, "Gücümüz yettiğince de bu tür çalışmaların içerisinde olacağız. Tek bir kuralımız var, ihtiyaç sahibi aile ya da çocuk kim olursa olsun yüzünü göstermiyoruz. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nda yüzlerce çocuğun bayramlık kıyafet coşkusu yaşamasına vesile olacağız. Bizimle olan, katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.