Çocuklardan spor zirvesi - UPS Spor ve Kültür Kulübü tarafından organize edilen Sporda Çocuk Zirvesi yarın gerçekleştirilecek



İSTANBUL (AA) - Çocukların konuşmacı olacağı Sporda Çocuk Zirvesi yarın yapılacak. UPS Spor ve Kültür Kulübünün organize edeceği panel "Spor Tüm Çocukların Hakkı" sloganıyla gerçekleştirilecek. Zirvede konuşmacı olacak UPS Spor Kulübünün çocuk sporcuları, hem yeteneklerini sergileyecek hem de spor yapmak isteyen çocukların hakkını savunacak. Zirvede akademisyenler Prof. Dr. Turgay Biçer, Prof. Dr. Bilge Donuk, Doç Dr. Itır Erhart, Dr. İlknur Hacısoftaoğlu ve gazeteciler Remzi Yılmaz, Melih Gümüşbıçak, Bülent Tuncay ve Murat Ağca da yer alacak. Oturumlar arasında ayrıca çocuklar müzik ve dans gösterileriyle yeteneklerini sergileyecek.



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