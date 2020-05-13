Çocuklardan çok aileler nefes aldı: “Evde tutmak için çocukla çocuk oluyorduk”

0-14 yaş aralığında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkabilmesinden sonra ailelerde rahat bir nefes aldı. Çocuğunu parka getiren bir vatandaş, “Evde tutabilmek için onlarla çocuk oluyorduk” dedi.

Korona virüste normalleşme süreci başlarken, İçişleri Bakanlığının 0-14 yaş aralığında çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği genelgesinin ardından parklarda hareketlilik oldu. Saatler 11.00’i gösterdiğinde çocuklar ailelerinin gözetiminde çocuk parklarına akın etti.

“Onlarla çocuk oluyorduk”

Haftalardır evde bulunan çocuklar, dışarı çıkıp parkla geldiklerinde ilk tercihleri salıncakta sallanmak oldu. Çocuğunu parka getiren Sinan Akkaya, “Yaklaşık 2 aydır çocuklar evde. Çok sıkıldılar. Bugün iyi oldu. Streslerini atıyorlar. Tabi ilk başlarda bir zamanlar normaldi. Daha sonra biraz agresifleştiler. Şimdi normalleşme süreci ile inşallah bunu atlatacağız. Her gün dışarı çıkmak istiyordu. Evde tutabilmek için onlarla çocuk oluyorduk. Çocuklarla çocuk oluyorduk” dedi.