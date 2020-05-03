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Aktüel

Çocuklardan, Başkan Hürriyet’e hediye teşekkürü

Korona virüs salgını nedeni ile evinde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerine hediye gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e sosyal medya üzerinden teşekkür ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:43:09 -
Çocuklardan, Başkan Hürriyet’e hediye teşekkürü

Korona virüs salgını nedeni ile evinde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerine hediye gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e sosyal medya üzerinden teşekkür ettiler.


Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinde geçirmek zorunda olan çocuklara İzmit Belediyesi tarafından hediyeler gönderilmişti. Evlerinden çektikleri kutlama videolarını daha önce belirlenen ve duyurulan tarihler arasında İzmit Belediyesi hattına gönderen binlerce çocuk, kapılarına gelen sürpriz hediyelerle mutlu oldu. Hediyelerini alan çocuklar, çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

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