Çocuklarda sinüzit ve geniz eti



Eğer olay kronikleştiyse altta yatan sebepler; alerji gibi, reflü gibi bu sebeplere yönelik tedaviler uygulanıyor.

Çünki altta yatan hadiseyi toparlamazsanız olayın tekrarlaması da çok mümkün..

Çocuklarda geniz eti büyümesine bağlı kronikleşmiş sinüzitler oluyor. Bu pozisyonda ise ameliyat tavsiye ediliyor. Geniz eti olan çocuk yüz yapısından kolayca anlaşılabilir. Çenesi küçük ve geriye doğrudur. Ayrıca, iştahsızdır. Koşmakta, top oynamakta zorlanır. Derslerinde başarısızdır. Yani geniz eti onun için büyük sorundur..

Bademcik ve geniz eti ameliyatı kimlere yapılır?

Bademcik ve geniz eti ameliyatları halkın bildiği şekilde sadece çok sık bademcik iltihabı geçiren kişilere değil aksine çocuklarda yapılmakta.

Çocuk hiç iltihap geçirmemiştir ama bademcikler kocamandır, orta hatta birleşmiş vaziyettedir, Hekimler buna kesin tonsil öpüşen bademcikler demekte. Bu haldeki çocuklara ameliyat olması gerektiğini söylemekteler.

Geniz eti zaten burun içerisinde tıkanıklık sebebiyle burundan konuşma hım hım konuşma dediğimiz şeylere yol açtığı için hemen fark edilebilir..

Bademcikler konusunda hep sanki senede bir kere iltihaplanacak ondan sonra alınacak gibi bir düşünce vardır ki bu yanlıştır.

Hiç iltihaplanmadığı halde sadece büyük olduğundan dolayı uyku apnesine sebep olduğundan dolayı bademcikler rahatlıkla alınabilir..

Gelgelelim senede 7-8 kere iltihaplanma olmaktadır. Medikal tedaviler de yetersiz kalmıştır, bu durumlarda da ameliyatla alınmasında fayda vardır.

Geniz eti nüksedebilir fakat, bademcik tekrarı kesin hekim hatasıdır.

Bademcik ameliyatından sonra tekrarlama olmaz.

Çünki bademcik ameliyatında bademciğin üzerini örten yumurtanın zarı gibi bir bütündür. Bademcik ve alındığı zaman hiçbir şekilde geride artık bırakılmaz.

Eğer nüks olursa bu tamamen tıbbi hatadır yani hekim hatasıdır, orada bir parça bırakmıştır.

Ancak geniz eti böyle değil..

Geniz etinin böyle bir kılıfı filan olmadığı için boğazımızın arka duvarına yapışık bir lenf dokusu olduğundan ve bu tıraşlayarak alındığında etrafta bir parça geniz eti dokusu kalabilir.

Eğer çocuk çok sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirse ilerde bu lenf dokusu tekrar büyüyüp geniz eti dokusu halinde karşımıza solunum sıkıntısı yaşatacak kadar çıkabilir.

Fakat bunun sayısı 200-300 vak'ada 1 tane civarındadır ve onun için çok büyük bir problem değildir.

Kalıntı kalmasının sebebi ise titizlikten kaynaklanır. Doneoktemi denilen kulak tüplerine yani geniz etinin her iki tarafına açılan kulak tüplerine zarar vermemek maksadıyla hekimin çok titiz çalışması gerekir. Bundan ötürü de bir tıbbi hata değildir. Eğer tekrarlarsa tekrar alınıp tekrar yapılabilir.

Cerrah hekime de hak vermeli

Kulak burun boğazda sadece birkaç tane delik var ve hekimler hep içerilerde sıkıntılı, dar alanlarda çalışılmaktadır. Şükür, yeni çıkan endoskoplar sayesinde nerdeyse artık bırakmadan ameliyat tamamlanabiliyor.

Kanama kontrolünü daha rahat yapılıyor. Bademcik ameliyatlarının süresi çok kısaldı ve ameliyat esnasında kanama nerdeyse hiç olmuyor. Ameliyat sonrasında da hepsinden önemlisi çocukların ağrı hissetme seviyeleri azaldı..