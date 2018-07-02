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Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğunuzun hangi alana daha yatkın olduğunu tespit edip, meslek seçiminde de ona göre hareket etmek gerekir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:51
Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Günümüzde çocukların yeteneklerini belirleyen ve en çok hangi yönlerde başarılı olabildiklerini ortaya koyan çok sayıda araştırma mevcuttur. Ebeveynlerin de çocukları üzerinde uyguladıkları bazı kişisel testler, doğru sonucu bulmalarına yardımcı olacaktır.

Mesela gördükleri her şeyi okumak isteyen çocuklar, sözel alana diğerlerinden daha fazla yatkındır. Sayısal zekası güçlü olan çocuklar, hesap-kitap, para yönetimi gibi konuları daha çabuk kavrarlar. Çocuk gördüğü şeyi hafızasında uzun süreli tutabiliyorsa, detayları yakalayabilir ve sanat alanında daha başarılı olur.

Bedensel zekası keskin olan çocuklar, koşmayı, oynamayı ve hareketli eylemleri severler. Dolayısıyla hareketli ortamlarda gördükleri şeyleri daha çabuk öğrenirler. Sosyal zekası daha fazla olan çocuklar, bireysel olarak vakit geçirmek yerine grup halinde vakit geçirmekten daha çok hoşlanırlar. Bu tarz çocuklar ise ilerleyen zamanlarda politika, siyaset gibi alanlara yönlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:51
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