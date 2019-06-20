Çocuklarda mahremiyet ne zaman başlar? Mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Çocuklarınıza fırsat vermediğinizde ya da herhangi bir olay esnasında onun yerine karar verdiğinizde, mahremiyetini ihlal ettiğinizi biliyor muydunuz? Çocuğunuz emmek istemediğinde saygı gösteriyor musunuz? İstemediği bir şeyi yaptırmak için zorluyor musunuz? Oyuncaklarını paylaşması için onu zorluyor musunuz? Biri soru sorduğunda onun adına cevap veriyor musunuz? Büyük birine saygısızlık yaptı diye, gidip özür dilemesini ya da onu öpmesini istiyor musunuz? Bu durumların hepsinde mahremiyet ihlali yaptığınızı biliyor musunuz?

Çocuklarda gözle görülür mahremiyet duygusu 18 aydan sonra tuvaletlerini yapmaları için koltuk arkasında, sessiz ve kimsesiz yer aradıklarında başlar. Bu onun kişiselidir, artık onun farkına varmıştır. Bu nedenle ona saygı göstermelisiniz. Mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Öncelikle çocuğunuzun bedeninin ona ait olduğunu bilerek, ona bu sorumluluğu vermeyi öğretin.

Çocuk, anne ve babayla birlikte yatmamalıdır.

Tuvalet eğitimi sırasında ya da banyo yaptırırken , ''sen yapabilirsin, ben istediğinde yanında bulunacağım'' demeyi ve ona güvenebilmeyi öğrenin. Bu eğitimler sırasında çocuğunuza yol gösterip, gerisini onun yapabileceğini bilin. Aman yapamaz demeden ona fırsat vererek öğretin.

Çocuğunuzun bir şeyleri tek başına yapabileceğini ona aşılamalısınız. En baştada kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenmelidir.

Başka kişilerle konuşurken onu kesmek ya da desteklemek yerine, fırsat vererek kendi benliğini savunmasına izin verin.

Sadece çocuğunuz istediğinde ona dokunun, sarılın ya da bedeniyle temas edin.

Bezini değiştirirken fazla uğraşmadan ve ona saygılı olarak kafanızı çevirerek bu durumu gerçekleştirin.

Haklarını koruyun. Eşyalarını, oyuncaklarını ve odasını kendi özelinde kullanmasına izin verin. Kırıp döktüğünde, dağıttığında bütün mesuliyetin onun olduğunu bilmesini sağlayın. İstediği eşyayı bulamadığı ya da kırdığı oyuncakla oynayamadığında, onların kıymetini ve kendi koruması gerektiğini öğrenecektir. Bu sayede kendi mahremini benimsemiş ve sahip çıkmış olacaktır.

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