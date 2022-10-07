Çocuklarda krup ve viral enfeksiyonlara dikkat!

Yeni Akit Ankara

Özellikle 6 ay-3 yaş arası çocuklarda mevsim geçişleri esnasında görülen, virüs ya da bakterilerin yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonu ‘’Krup’’ olarak adlandırılır. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha fazla görüldüğünü belirten Tıbbi beslenme uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, ‘’Özellikle hastalığın ilk günleri bulaşıcılık oranı yüksektir. Bu nedenle evde başka çocuklar da varsa tedbirli olmak gerekir. Hastalık nezleyi andıracak şekilde hafiftir ama zaman geçtikçe daha rahatsızlık verici hale gelebilir. Çocuklarda ani başlayan, havlar tarzda kaba bir öksürük, soluk alma sırasında tipik bir ses duyulur. Ses kısılır ve boğuklaşır. Çocukta nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma görülebilir ‘’ dedi.

Krup ve benzeri viral enfeksiyonların önüne nasıl geçilir?

Çocukların birbiri ile sık temas etmeleri ve okul gibi kalabalık ortamlarda bir arada bulunmaları sonucu kolaylıkla hastalık kapabildiklerini belirten Dr. Eyyüb Yılmaz, ‘’Çocuklarda bağışıklığı arttırmak için haftada 2-3 defa propolis ve diğer arı ürünlerinin kullanılmasını öneririm. Bitkisel yağların kullanımı da viral enfeksiyonlarının önüne geçilmesinde oldukça etkili. Çörek otu yağı günlük bir tatlı kaşığı şeklinde çocuklara içirilebilir. Kekik, biberiye ve nane gibi güçlü antiviral etkili aromatik yağları evinizin birkaç noktasına yada çocuk odasına damlatarak kullanabilirsiniz. Çocuğu okula gönderirken de cilde temas etmemesi şartı ile başına yakın bölgeye bir damla olacak şekilde bu yağlardan damlatarak çocuklarınızı büyük ölçüde korumanız mümkün. Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi krupta da en temel korunma yöntemi çocukların hijyen kurallarına uymasıdır. Ellerin sık sık sabunla yıkanması, hastalığı geçirmekte olan kişi ile mesafenin korunması, öksürme ve hapşırma gibi durumlarda ağız bölgesinin dirsek ile kapatılması gibi önlemler krup hastalığının yayılmasını engelleyebilir. diye belirtti.

Tedavisi için ne yapılması gerekiyor?

Krup hastalığı ve benzeri viral enfeksiyonlar birkaç gün içerisinde düzelebilen rahatsızlıklardır. İyileşme sürecinin daha rahat ve hızlı atlatılması için evde kolaylıkla uygulanabilecek yöntemler olduğunu söyleyen Dr. Eyyüb Yılmaz, ‘’Çocukların çabuk toparlanması için buhar ile rahat nefes almalarını sağlayın. Hastalığı geçirmekte olan çocuğun dik pozisyonda nefes alıp vermesi daha kolay olur. Çocuğun bol sıvı tükettiğinden emin olun. Gerekli durumlarda ateş düşürücüler kullanılabilir. Hastanın bolca dinlenmesi gerekir. Çocukta belirtilerin şiddetlenmesi, solunumun düzensizleşmesi, beslenmenin bozulması gibi durumlar fark edildiğinde hemen en yakın sağlık merkezine başvurmak gerekir.’’ dedi.