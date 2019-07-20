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Çocuklarda kırık ne kadar zamanda iyileşir?

Kırık her yaşta bireyin karşılaşacağı bir sorun. Yoğun ağrılara sebep olan kırıklar yetişkinlere oranlara çocuklarda daha hızlı iyileşir. Peki, kırık kaç günde iyileşir? Kırıkların hızlıca tedavi edilmesi için evde uygulanacak doğal tedavi yöntemleri mevcut mu?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:08
Çocuklarda kırık ne kadar zamanda iyileşir?

Kemiklerde meydana gelen hasarlara kırık ismi verilir. Birçok kırık türü vardır. Kırık bilindiği gibi genellikle alçıyla tedavi edilir. Peki, çocuklarda kırık tedavisi nasıl uygulanır?

Tedbir önemli

Yetişkinlere oranla çocuklar kırık konusunda daha şanslıdır. Çünkü yetişkinlerde aylarca süren kaynama süreci çocuklarda çok daha hızlıdır. Elbette, kırık son derece zor bir rahatsızlıktır. Bu nedenle görünmez kazalara karşı her daim tedbirli olmak da yarar var.

Çocuklarda kırık tedavisi nasıl olur?

Çocukların kemikleri çok hassastır ve söz ettiğimiz gibi hızlıca iyileşmeye yatkındır. Bu nedenle küçük kırıklarda doktorlar tam alçıyı değil yarım alçıyı tercih eder. Kırık yapısına ve çeşidine göre çocuklarda kaynama süreci iki ila üç hafta arasında tamamlanır. Ancak bu süreler çocuğun yapısı ve kırığın oluşma şekliyle daha da uzayabilir. Yetişkinlerde aylarca süren bu dönem küçük çocuklarda birkaç haftayla sınırlıdır.

Kemik eski halini alır mı?

Ebeveynler çocuklarının yaşadığı kırıklarda en çok bu konuda endişe duyar. Ancak uzmanlar, gelişim çağında olan çocukların yaşadığı kemik kırılmalarından endişe edilmemesi gerektiğini belirtir. Çünkü çocuk büyüdükçe kemik olması gereken şekli alır.

Kemiklerin hızlıca kaynaması için neler yapılır?

Kırıklardan sonra kemik, ilik çorbası içmenin faydalı olduğu söylenir. Birçok uzman da kemik, ilik, paça çorbalarının ölçülü tüketildiği taktirde içerisindeki jelatin sayesinde kemiğin kaynamasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hatta uzmanlar yalnızca kırıklar için değil normal beslenme programında da ilik suyundan hazırlanan çorbaların ayda birkaç kez tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.  

Kalsiyum önemli

Kırık tedavisi sırasında kalsiyum yönünden zengin gıdalar mutlaka tüketilmelidir. Alınan kalsiyum kemiklerin kaynama sürecini hızlandırır.

Kırık tedavisi sırasında tüketilmesi gereken gıdalar:

Et

Balık

Süt

Peynir

Yoğurt

Fındık

Ceviz

Baklagil

Lahana

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:08
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